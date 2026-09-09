Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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09.09.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Mittwochnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 76,50 USD.
Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 76,50 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'293 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 76,24 USD. Bei 76,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 977'910 Netflix-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 126,70 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 39,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,21 USD ab. Mit Abgaben von 14,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 12.61 Mrd. USD gegenüber 11.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Netflix-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,60 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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