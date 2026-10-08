Netflix Aktie News: Netflix zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 70,92 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'206 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 71,52 USD. Mit einem Wert von 70,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'225'561 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 124,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 75,91 Prozent zulegen. Am 18.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 8,04 Prozent sinken.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 16.07.2026 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,41 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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