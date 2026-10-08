Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Netflix-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 71,03 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'463 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 71,13 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 70,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'405'735 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 124,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 75,62 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 16.07.2026 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.61 Mrd. USD – ein Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,60 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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