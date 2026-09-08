Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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08.09.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 76,84 USD.
Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 76,84 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'466 Punkten realisiert. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,92 USD nach. Bei 77,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'525'173 Netflix-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,70 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Gewinne von 64,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2026 auf bis zu 65,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,13 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.61 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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