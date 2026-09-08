Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag im Minus

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 76,52 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'381 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 75,92 USD. Bei 77,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'842'871 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,70 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,58 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2026 Kursverluste bis auf 65,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,78 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Netflix veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,41 Prozent gesteigert.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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