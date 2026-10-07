Netflix Aktie News: Netflix am Abend gesucht

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 69,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'510 Punkten steht. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 68,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 3'045'020 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,75 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 44,35 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,21 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 6,07 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.61 Mrd. USD im Vergleich zu 11.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Netflix dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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