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07.10.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Netflix zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 68,74 USD.

Netflix
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Die Netflix-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 68,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'412 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 69,18 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 68,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'335'566 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,21 USD. Dieser Wert wurde am 18.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 14.3181 3.73 159109800
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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