Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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07.08.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 74,21 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'579 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 74,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,12 USD. Zuletzt wechselten 3'028'851 Netflix-Aktien den Besitzer.
Bei 126,70 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 70,73 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,13 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 16.07.2026. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,60 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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