Netflix Aktie News: Netflix macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 74,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'624 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 74,14 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,12 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1'379'243 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,70 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,89 Prozent. Bei 65,21 USD fiel das Papier am 18.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 16.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,41 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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