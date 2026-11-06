Netflix Aktie News: Netflix am Abend auf rotem Terrain

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 63,90 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'650 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,46 USD aus. Mit einem Wert von 63,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 4'161'899 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 116,72 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2026 bei 61,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,91 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.87 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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