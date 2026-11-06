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06.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 64,12 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 64,12 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'747 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 63,46 USD. Bei 63,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1'992'332 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 116,72 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,05 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 4,23 Prozent wieder erreichen.
Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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