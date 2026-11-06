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06.11.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix wird am Nachmittag ausgebremst

Netflix Aktie News: Netflix wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 64,12 USD abwärts.

Netflix
52.47 CHF -2.16%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 64,12 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'747 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 63,46 USD. Bei 63,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1'992'332 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 116,72 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,05 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 4,23 Prozent wieder erreichen.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 5230.9004 18.12.2026 153331368
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.713 11.20 159109801
Long 10.4723 5.66 157976860
Long 15.8671 2.35 162583429
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9815 10.89 162117334
Short 9.8795 6.82 162117333
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -3.02 157790688
Long 10 -7.56 161358080
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 15’649.11 13.99 STBNIU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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