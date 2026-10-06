Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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06.10.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Abend an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 68,20 USD zu.
Das Papier von Netflix legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 68,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'647 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 68,50 USD. Bei 67,48 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'460'565 Netflix-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,75 USD) erklomm das Papier am 22.10.2025. Mit einem Zuwachs von 82,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 4,38 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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