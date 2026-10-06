Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag in Grün

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 67,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'661 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,93 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,48 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'427'842 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,75 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Gewinne von 84,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,21 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Netflix wird am 20.10.2026 gerechnet. Am 19.10.2027 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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