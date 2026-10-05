Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’317 0.3%  DAX 25’254 0.1%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 6’242 0.1%  Gold 4’139 -0.1%  Bitcoin 71’139 -0.7%  Dollar 0.8310 0.3%  Öl 100.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Covenant-Aktie in Rot: US-Rüstungsfirma eröffnet Produktionsstätte in Leipzig
Idorsia-Aktie im Fokus: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
KI-Fantasie bei der Deutschen Telekom-Aktie: BofA bleibt trotz Preisdruck zuversichtlich
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit Kursverlusten

Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 66,93 USD ab.

Netflix
55.85 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 66,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'465 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 66,54 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 67,06 USD. Zuletzt wechselten 3'277'848 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 124,75 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 18.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 2,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Netflix.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im September mehrheitlich zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 10.3206 19.03.2027 159033038
Long 278.6568 19.03.2027 154717212
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2378 10.77 157976860
Long 12.1155 5.10 157790734
Long 22.2925 1.32 159109800
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9703 10.22 161161500
Short 8.4488 7.69 160632601
Short 13.2767 3.52 160632600
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.98 118442754
Long 10 - 161358080
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.08.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:20 Logo WHS Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?
16:13 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
15:45 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’244.10 19.80 S0BAJU
Short 14’546.98 13.80 SRB97U
Short 15’086.78 8.87 S4B3QU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.24 SJBCVU
Long 12’823.18 13.66 SGHBWU
Long 12’276.07 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.