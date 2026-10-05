Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit Kursverlusten

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 66,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'465 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 66,54 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 67,06 USD. Zuletzt wechselten 3'277'848 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 124,75 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 18.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 2,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Netflix.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im September mehrheitlich zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen