Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Nachmittag auf rotes Terrain

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 66,93 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'392 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 66,54 USD. Bei 67,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1'429'401 Stück.

Bei einem Wert von 124,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 86,38 Prozent zulegen. Am 18.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,21 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 2,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.61 Mrd. USD im Vergleich zu 11.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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