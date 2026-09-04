Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 79,03 USD.
Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,4 Prozent auf 79,03 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'475 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 78,85 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 82,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'043'487 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 126,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,21 USD am 18.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,49 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
20:27
|Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Can Netflix remake Jersey Shore — and its property market? (Financial Times)
Analysen zu Netflix Inc.
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.