Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Abschlägen

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,4 Prozent auf 79,03 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'475 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 78,85 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 82,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'043'487 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 126,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,21 USD am 18.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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