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04.09.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit Kursverlusten

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 81,22 USD.

Netflix
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Um 16:28 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 81,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'545 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Netflix-Aktie bis auf 81,12 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 82,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'033'023 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 126,70 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,00 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,21 USD am 18.07.2026. Mit Abgaben von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.7734 19.03.2027 156468959
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