Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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03.09.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix steigt am Abend
Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 82,86 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'632 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 83,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'733'736 Netflix-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 126,70 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,21 USD fiel das Papier am 18.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 21,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 16.07.2026 lud Netflix zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,72 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.
Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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