Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 82,57 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'450 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 82,37 USD. Bei 83,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'023'217 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 126,70 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 53,45 Prozent zulegen. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,60 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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