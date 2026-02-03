Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.02.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 80,38 USD ab.

Um 20:26 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 80,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'095 Punkten steht. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 80,13 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,07 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'057'511 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 134,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 66,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 80,13 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 0,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,343 USD. Am 20.01.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.14 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 21.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,13 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

