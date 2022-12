Netflix Aktie News: Netflix macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 358,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 11'377 Punkten notiert, etwas Rückenwind.

Netflix veröffentlichte am 18.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7'925,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 7'483,47 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch