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02.11.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Netflix gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 62,73 USD.

Netflix
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Kaufen Verkaufen

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 62,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'304 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 62,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'802'666 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,72 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 46,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 61,40 USD. Mit einem Kursverlust von 2,12 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 20.10.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.87 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.7842 19.03.2027 161117941
Long 5068.644 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9433 10.79 159033101
Long 11.0188 5.18 157781390
Long 21.1134 0.78 161317956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2389 10.31 162117333
Short 9.3837 7.25 162231441
Short 15.3552 3.20 162231440
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.66 118442754
Long 10 -9.61 158524449
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Netflix
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS KI frisst Strom: Diese 4 ETFs setzen auf den nächsten Megatrend!
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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