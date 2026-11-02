Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 62,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'304 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 62,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'802'666 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,72 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 46,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 61,40 USD. Mit einem Kursverlust von 2,12 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 20.10.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.87 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX