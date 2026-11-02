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02.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Netflix zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 62,13 USD.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 62,13 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'783 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 62,85 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 61,88 USD. Mit einem Wert von 62,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'734'186 Netflix-Aktien gehandelt.
Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,72 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,88 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 61,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2026). Mit Abgaben von 1,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 20.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.87 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.64 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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