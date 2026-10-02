Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Kurseinbussen

Um 20:26 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 67,04 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'161 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 66,75 USD. Bei 67,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'066'213 Netflix-Aktien.

Bei 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 86,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,21 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 2,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.61 Mrd. USD – ein Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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