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02.09.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend mit Aufschlag
Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 82,29 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 82,29 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'217 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 83,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,63 USD. Zuletzt wechselten 2'522'229 Netflix-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 126,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 53,97 Prozent Luft nach oben. Bei 65,21 USD fiel das Papier am 18.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 16.07.2026 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,72 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,60 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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