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01.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Abend leichter

Netflix Aktie News: Netflix am Abend leichter

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 68,48 USD.

Netflix
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Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 68,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'918 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,81 USD aus. Mit einem Wert von 69,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'792'328 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 124,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,77 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.61 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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