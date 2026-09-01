Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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01.09.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Netflix
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 80,81 USD.
Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 80,81 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'100 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 79,61 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 80,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'627'062 Netflix-Aktien.
Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,70 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,21 USD. Dieser Wert wurde am 18.07.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,30 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,41 Prozent auf 12.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 vorlegen.
In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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