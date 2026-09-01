Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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01.09.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix legt am Dienstagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 81,18 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 81,18 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'154 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 81,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,16 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'200'050 Netflix-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 126,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 35,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 24,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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