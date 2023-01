Netflix-Aktie dennoch minimal tiefer: Netflix-Krimi "Glass Onion" lief bereits in 110 Millionen Haushalten weltweit

Insgesamt hat Netflix für den am 23. Dezember veröffentlichten Film bis Sonntag (8. Januar) 253,72 Millionen Sehstunden gezählt - geteilt durch 2,3 Stunden Laufzeit ergebe sich die Haushaltszahl, teilte Netflix am Dienstagabend mit.

Auf der Liste der meistgesehenen Netflix-Filme überhaupt stehe der Film nun schon auf Rang fünf - hinter der Actionkomödie "Red Notice" mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot, der Gesellschaftssatire "Don't Look Up" mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Meryl Streep sowie dem Science-Fiction-Horrorthriller "Bird Box - Schliesse deine Augen" mit Sandra Bullock und dem Action-Thriller "The Gray Man" mit Ryan Gosling.

In dem starbesetzten Film von Rian Johnson (49) spielt Craig (54) zum zweiten Mal den kauzigen Detektiv Benoit Blanc. Edward Norton (53) verkörpert den Technik-Milliardär Miles Bron.

Wie schon Vorgänger "Knives Out - Mord ist Familiensache", ist "Glass Onion" ein Krimi im Stil alter Agatha-Christie-Verfilmungen.

Das Magazin "Vice" stellte kürzlich die These auf, derzeit seien Filme des sogenannten "Eat the Rich"-Genres angesagt. "In aktuellen Filmen wie "The Menu", "Glass Onion" und "Triangle of Sadness" werden Superreiche gequält - und das Publikum liebt es."

Zum Krimi mit Craig und Norton schrieb "Vice": "Während 2019 in "Knives Out" die Angehörigen der Familie Thrombey alles verloren und eine Hausangestellte alles gewann, legt Johnson in der Fortsetzung "Glass Onion" einen drauf und fackelt eine ganze Privatinsel ab."

In "Glass Onion: A Knives Out Mystery" wirken unter anderem auch Janelle Monáe, Kate Hudson, Dave Bautista, Kathryn Hahn sowie - in Mini-Rollen - Ethan Hawke und Hugh Grant mit.

Im US-Handel an der NASDAQ verliert die Netflix-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 327,04 US-Dollar.

/gth/DP/stk

BERLIN (awp international)