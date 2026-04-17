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Bilanz präsentiert 17.04.2026 13:05:00

Netflix-Aktie bricht ein: Streamingunternehmen enttäuscht mit Gewinnprognose

Netflix-Aktie bricht ein: Streamingunternehmen enttäuscht mit Gewinnprognose

Der Streaming-Marktführer Netflix hat am Donnerstag die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus.

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Beim Gewinn je Aktie (EPS) verzeichnete das Unternehmen einen Wert von 1,23 US-Dollar. Damit schlug der Konzern die durchschnittlichen Analystenschätzungen, die im Vorfeld bei 0,762 US-Dollar je Aktie gelegen hatten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem Netflix noch einen Gewinn von 0,660 US-Dollar je Aktie eingenommen hatte, steigerte sich das Ergebnis somit.

Beim Umsatz übertraf der Konzern die Markterwartungen der Experten. Während die Analysten im Schnitt mit Erlösen in Höhe von 12,18 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten, belief sich der tatsächliche Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel auf 12,25 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, als noch 10,38 Milliarden US-Dollar in den Büchern standen, entspricht dies einer Steigerung. Damit erfüllte Netflix das prognostizierte Wachstumsziel der Experten.

Mit Blick auf das gesamte Fiskaljahr bleiben die Prognosen der Marktbeobachter weiterhin ein wichtiger Gradmesser für die Anleger. Für das laufende Jahr rechnen Analysten derzeit mit einem durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,19 US-Dollar, nachdem im Vorjahr 2,53 US-Dollar je Aktie erzielt worden waren. Beim Jahresumsatz gehen 48 Analysten derweil von einem Anstieg auf durchschnittlich 51,35 Milliarden US-Dollar aus, was ein deutliches Plus im Vergleich zu den 45,27 Milliarden US-Dollar des Vorjahres bedeuten würde.

Gewinnprognose enttäuscht Wall Street

Im vergangenen Quartal hatte Netflix die Entscheidung getroffen, den rund 83 Milliarden Dollar schweren Übernahmeplan für das Studio- und Streaming-Geschäft des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers aufzugeben. Grund war, dass der Rivale Paramount mehr als 110 Milliarden Dollar für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery samt der Fernsehsender wie etwa CNN bot. Netflix gab sich geschlagen statt nachzulegen. Sarandos sieht das als Zeichen dafür, dass Netflix diszipliniert bei den Ausgaben ist.

An der Wall Street wurde davon ausgegangen, dass der Verzicht auf die Warner-Übernahme die Finanzen von Netflix erheblich entlasten werde. Analysten rechneten für das laufende Quartal im Schnitt mit einer Gewinnprognose von 84 US-Cent pro Aktie. Netflix stellte jedoch lediglich 78 Cent Gewinn pro Aktie in Aussicht.

Auch das starke Abschneiden im vergangenen Vierteljahr zählte wenig. Da steigerte Netflix den Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar (10,4 Mrd Euro). Unterm Strich stieg der Gewinn um fast 83 Prozent auf 5,28 Milliarden Dollar. Pro Aktie gerechnet verdiente Netflix 1,23 Dollar - und übertraf damit deutlich die durchschnittliche Analystenprognose von 76 Cent pro Aktie. Nutzerzahlen veröffentlicht Netflix nur noch gelegentlich.

Langjähriger Chef verlässt Verwaltungsrat

Bei der Vorlage der Quartalszahlen gab Netflix auch bekannt, dass der Mitgründer und langjährige Chef Reed Hastings den Verwaltungsrat verlassen werde. Der 65-Jährige werde sich bei Ablauf seines Mandats im Juni nicht mehr zur Wiederwahl stellen, hiess es. Vom Chefposten bei Netflix hatte sich Hastings bereits vor mehreren Jahren verabschiedet und bestimmte danach nur noch vom Aufsichtsgremium aus die Strategie mit. Sarandos betonte nach einer entsprechenden Analystenfrage, Hastings Abgang gehe nicht auf Differenzen rund um die Warner-Übernahmepläne zurück.

So bewegt sich die Netflix-Aktie

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel bricht die Netflix-Aktie zeitweise 9,68 Prozent auf 97,35 US-Dollar ein. Auch im vorbörslichen Handel am Freitag notiert die Aktie zeitweise 10,69 Prozent im Minus bei 96,27 US-Dollar.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

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