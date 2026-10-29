Netel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Netel hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.52 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Netel ein EPS von -1.390 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Netel im vergangenen Quartal 682.0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netel 654.0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch