Netease hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.04 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netease ein EPS von 2.92 HKD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Netease mit einem Umsatz von insgesamt 32.40 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.99 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 4.55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch