Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’533 1.2%  Bitcoin 68’978 0.3%  Dollar 0.7894 0.2%  Öl 60.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Saxo Banks Outrageous Predictions für 2026: Goldrally bis 6.000 US-Dollar? So könnte Chinas Gold-Yuan alles verändern
Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Mehrere Top-Manager verlassen Berkshire Hathaway: So steht es um die Zukunft der Aktie
Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
Tech-Tipp: So verlängert man die Laufzeit seines Handyakkus
Suche...
Plus500 Depot

Netease Aktie 1100118 / US64110W1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.12.2025 04:58:39

NetEase Announces Retirement Of EVP Yingfeng Ding

Netease
108.19 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - NetEase Inc. (NTES, 9999.HK), an internet and game services provider, announced that Yingfeng Ding will retire from the Company after 23 years of dedicated service.

Ding has served as Executive Vice President and head of the Interactive Entertainment Group, a core part of NetEase's online games division. His leadership has been instrumental in shaping the Company's interactive entertainment business and driving its growth over more than two decades. His retirement will be effective December 31, 2025.

Yingfeng Ding will remain a consultant to NetEase in 2026 following his retirement.