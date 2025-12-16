NetCapital Aktie 58084875 / US64113L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.12.2025 02:47:18
Netcapital Inc. Q2 Loss Decreases
(RTTNews) - Netcapital Inc. (NCPL) revealed Loss for second quarter of -$2.13 million
The company's earnings came in at -$2.13 million, or -$0.44 per share. This compares with -$2.22 million, or -$2.34 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 70.6% to $0.05 million from $0.17 million last year.
Netcapital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$2.13 Mln. vs. -$2.22 Mln. last year. -EPS: -$0.44 vs. -$2.34 last year. -Revenue: $0.05 Mln vs. $0.17 Mln last year.
Nachrichten zu NetCapital Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NetCapital Inc Registered Shs
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende im Minus -- SMI beendet Handel stärker -- DAX schliesst etwas fester -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während auch der deutsche Aktienmarkt leicht steigen konnte. Die US-Börsen präsentierten sich leichter. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.