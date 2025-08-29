NetApp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NetApp präsentierte in der am 27.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.04 Prozent auf 1.56 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch