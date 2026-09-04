|
04.09.2026 06:37:00
NetApp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NetApp hat am 02.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1.88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NetApp noch ein Gewinn pro Aktie von 1.15 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2.03 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.56 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen gewinnen
Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.