NetApp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NetApp hat am 02.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1.88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NetApp noch ein Gewinn pro Aktie von 1.15 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.03 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.56 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch