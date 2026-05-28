NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.05.2026 22:15:46
NetApp Inc. Announces Rise In Q4 Profit
(RTTNews) - NetApp Inc. (NTAP) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $404 million, or $2.03 per share. This compares with $340 million, or $1.65 per share, last year.
Excluding items, NetApp Inc. reported adjusted earnings of $483 million or $2.43 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.1% to $1.94 billion from $1.73 billion last year.
NetApp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $404 Mln. vs. $340 Mln. last year. -EPS: $2.03 vs. $1.65 last year. -Revenue: $1.94 Bln vs. $1.73 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.05 To $ 2.15 Next quarter revenue guidance: $ 1.750 B To $ 1.900 B
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu NetApp Inc.
|
27.05.26
|Ausblick: NetApp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.05.26
|NYSE-Handel: S&P 500 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.05.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
18.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)