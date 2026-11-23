Net X America lud am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch