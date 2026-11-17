Net Protections veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.85 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.23 Prozent auf 6.64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch