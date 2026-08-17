Net Protections stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Net Protections hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.02 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Net Protections ein EPS von 4.77 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Net Protections mit einem Umsatz von insgesamt 6.43 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch