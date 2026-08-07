Net Lease Office Properties Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Net Lease Office Properties Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5.500 USD je Aktie erzielt worden.

Net Lease Office Properties Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 78.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch