Net Lease Office Properties Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Net Lease Office Properties Registered hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 79.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Net Lease Office Properties Registered 30.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch