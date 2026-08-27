Net Gaming Europe AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Net Gaming Europe AB liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Net Gaming Europe AB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119.8 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 130.2 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch