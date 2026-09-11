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11.09.2026 06:37:00
Net 1 Ueps Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Net 1 Ueps Technologies äusserte sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0.04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Net 1 Ueps Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von -0.330 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 188.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurden 0.030 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Net 1 Ueps Technologies -1.140 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Net 1 Ueps Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 721.55 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 659.70 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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