Nestles Verkauf der Hautpflegesparte lässt Gewinn deutlich steigen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Nestle hat im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet. Dazu trug auch der Verkauf seiner Hautpflegesparte bei. Der Nettogewinn stieg auf 12,6 Milliarden Schweizer Franken, von 10,1 Milliarden Franken im Vorjahr.

Der Umsatz legte um 1,2 Prozent auf 92,57 Milliarden Franken zu, wie die Nestle SA mitteilte. Das operative Umsatzwachstum lag bei 3,5 Prozent und damit im Rahmen der Konzernprognose.

Analysten hatten laut Factset im Konsens mit einem Nettogewinn von 11,77 Milliarden bei Umsatz von 92,97 Milliarden Franken gerechnet.

"Das organische Wachstum beschleunigte sich, angetrieben durch eine starke Dynamik in den Vereinigten Staaten und bei Purina Petcare weltweit", sagte CEO Mark Schneider. "Die Profitabilität verbesserte sich erneut und erreichte ein Jahr früher als geplant unsere angestrebte Spanne."

Die Dividende soll um 25 Rappen auf 2,70 Franken je Aktie steigen. Zudem will Nestle im Jahr 2020 bis zu 20 Milliarden Franken für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

Für 2020 stellt Nestle einen weiteren Anstieg des organischen Umsatzwachstums in Aussicht, der sich in den Jahren 2021 und 2022 beschleunigen soll in Richtung eines mittleren einstelligen Prozentbereichs. Um die Folgen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus zu ermessen, sei es noch zu früh, teilte der Konzern weiter mit.

