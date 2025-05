Nestlé Waters im November wegen Müllentsorgung vor französischem Gericht

Paris (awp) - Nestlé Waters muss sich im November vor einem französischen Gericht wegen dem Vorwurf des wilden Deponierens von Plastikflaschen verantworten. Ein ursprünglich für Ende Mai vorgesehener Prozess ist nun verschoben worden, wie die Staatsanwaltschaft von Nancy einem französischen Radiosender erklärte.

Der Nestlé-Tochtergesellschaft wird vorgeworfen, Abfälle in vier wilden Mülldeponien in den Orten Contrexéville, They-sous-Montfort, Saint-Ouen-Les-Parey und Crainvilliers abgelagert zu haben. Diese entsprächen insgesamt einem kumulierten Volumen von 473'700 Kubikmetern, was 126 olympischen Schwimmbecken entspricht, so die Anklage.

Die Verschiebung des Prozesses auf den 24. bis 28. November sei erfolgt, um zwei zusätzliche Verhandlungstage zu haben, sagte der Staatsanwalt gegenüber dem Sender "Ici Sud Lorraine". Ein Nestlé-Sprecher erklärte gegenüber der AWP derweil, dass man nicht offiziell über die Verschiebung informiert worden sei.

Nestlé Waters steht in Frankreich auch wegen dem Einsatz verbotener Filtersysteme im Wassergeschäft unter Druck. Das Unternehmen füllt unter anderem die Wassersorten Vittel, Contrex und Hépar in den Vogesen sowie Perrier in Südfrankreich ab. Hochrangige Nestlé-Vertreter hatten sich im März deswegen vor einem Untersuchungsausschuss des französischen Senats rechtfertigen müssen.

