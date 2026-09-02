Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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02.09.2026 08:38:59
Nestle verkauft Vitamingeschäft für eine Milliarde Dollar an Finanzinvestor
Nestle möchte seine Ressourcen künftig auf Bereiche mit dem grössten Wettbewerbsvorteil fokussierenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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