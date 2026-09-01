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01.09.2026 19:00:36
Nestlé verkauft Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln
Vevey (awp) - Nestlé verkauft sein Geschäft mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für 1,0 Milliarden Dollar. Die Käuferin ist die US-amerikanische Private-Equity-Firma Yellow Wood Partners.
Der Verkauf ist Teil der strategischen Neuausrichtung, teilte Nestlé am Dienstagabend weiter mit. Zum Geschäft, das der Konzern abstösst, gehören die Marken Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride und Sisu sowie das zugehörige US-Eigenmarkengeschäft und Produktions-, Verpackungs-, Lager- und Vertriebsstandorte.
Die Sparte ist ein Milliardengeschäft. Im Jahr 2025 hatte Nestlé mit diesen Produkten 1,2 Milliarden Dollar umgesetzt. Sie ist vor allem in den USA tätig und auch in Kanada und China präsent. Nestlé will sich, wie bekannt, künftig stärker auf hochwertige, wissenschaftsbasierte Nahrungsergänzungsmitteln konzentrieren.
Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.
awp-robot/mk
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Nestlé am 01.09.2026
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