Nestlé verkauft Brasilien-Joint-Venture an Lactalis

(Update mit Bestätigung von Nestlé)

Vevey (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé und sein neuseeländischer Partner Fonterra verkaufen ihre Anteile am brasilianischen Gemeinschaftsunternehmen Dairy Partners Americas (DPA) an den französischen Lactalis-Konzern. Ein Nestlé-Sprecher bestätigte am Montag eine entsprechende Mitteilung von Fonterra.

Lactalis lässt sich laut der Mitteilung den Kauf 700 Millionen Real oder umgerechnet rund 125 Millionen Franken kosten. Sofern die Aufsichtsbehörden zustimmen, soll der Verkauf bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Wie der Nestlé-Sprecher ergänzte, erhält Lactalis mit dem Deal eine langfristige Lizenz zur Nutzung verschiedener Nestlé-Marken im Bereich der gekühlten Milchprodukte.

Nestlé und Fonterra prüften schon 2019 "strategische Optionen" für das Geschäft. Die Pandemie habe den Verkauf dann verzögert, heisst es in der aktuellen Fonterra-Mitteilung.

Fonterra hält laut den Angaben 51 Prozent und Nestlé 49 Prozent der Anteile. DPA betreibt zwei Fabriken und beschäftigt 1300 Mitarbeiter. Gegründet wurde das Joint Venture 2003. Damals sei es das Ziel gewesen, ganz Lateinamerika mit Milchprodukten zu versorgen. Seit 2014 konzentriere sich DPA aber auf Brasilien und die Vermarktung von gekühlten Milchprodukten.

