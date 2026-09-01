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Pizza-Deal in Sicht 01.09.2026 16:49:00

Nestlé und Partner PAI zeigen wohl Interesse an britischer Pizzamarke - Aktie leichter

Nestlé und Partner PAI zeigen wohl Interesse an britischer Pizzamarke - Aktie leichter

Nestlé und der Finanzinvestor und Partner im Tiefkühlpizza-Geschäft, PAI Partners, haben laut Medienberichten Interesse an der britischen Premium-Pizzamarke Crosta Mollica.

Die geplante Transaktion stehe kurz vor einem Abschluss, berichtete der britische Nachrichtensender "Sky News" Ende letzter Woche mit Verweis auf Quellen aus der Finanzbranche.

Das im Tiefkühlpizza-Bereich von Nestlé und PAI gegründete Joint-Venture-Unternehmen European Pizza Group (EPG) wollen den Zukauf demnächst über die Bühne bringen, hiess es weiter. Laut den Quellen beläuft sich der Kaufpreis voraussichtlich auf über 300 Millionen britische Pfund. Allerdings seien auch noch andere Bieter mit im Übernahmerennen dabei.

Die EPG wurde 2023 gegründet, nachdem Nestlé sein europäisches Tiefkühlpizza-Geschäft ausgegliedert hatte. Die Gesellschaft wird nun als Joint Venture von Nestlé und PAI geführt, wobei die Waadtländer eine Minderheitsbeteiligung mit gleichen Stimmrechten halten.

Die Nestlé-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,49 Prozent auf 78,44 Franken nach.

mk/ra

Vevey/London (awp)

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